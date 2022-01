Immer mehr Menschen müssen ins Krankenhaus, weil sie Cannabis konsumiert haben.

Das zeigen Behandlungsdaten des Statistischen Bundesamts für die Jahre 2000 bis 2018. Laut der Auswertung der Universitätsklinik Ulm hat sich die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen von Menschen in dem Zeitraum fast versechsfacht. Die Patienten hatten in Folge von Cannabis-Konsum psychische Störungen entwickelt. Im Jahr 2000 gab es noch rund 3400 solcher Fälle, 2018 waren es mehr als 19.000. Zum Vergleich: Die Klinikaufenthalte aufgrund von Alkoholabhängigkeit oder Schizophrenie sind in diesem Zeitraum laut der Studie nicht gestiegen.

Die Forschenden erklären sich den Anstieg damit, dass Cannabis leichter verfügbar geworden ist und auch mehr konsumiert wird. Außerdem enthalten die Drogen oft auch mehr vom psychoaktiven Stoff THC.

In Deutschland soll Cannabis nach Plänen der Regierung legalisiert und kontrolliert an Erwachsene abgegeben werden. Einer der an der Studie beteiligten Ärzte schrieb, das könne zu mehr Konsum führen. Das Team fordert deshalb Maßnahmen, um psychische Störungen zu verhindern.

Die Studie wurde im "European Journal of Public Health" veröffentlicht.