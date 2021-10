Der Bund Deutscher Kriminalbeamter BDK hat sich in die Debatte um eine Cannabis-Freigabe eingeschaltet und eine kontrollierte Freigabe vorgeschlagen.

Damit stellen sich die Kripo-Beamten und Beamtinnen gegen andere Polizeigewerkschaften, die strikt gegen eine Freigabe sind. .

In der Neuen Osnabrücker Zeitung hat BDK-Sprecher Dirk Peglow gesagt, das Verbot von Cannabis sei historisch gewachsen und inzwischen überholt. Man müsse sich der Realität stellen: Trotz des jahrzehntelangen Verbots und der Polizeiarbeit werde immer mehr statt weniger Cannabis konsumiert. Peglow schlug Modellprojekte vor, in denen kleine lizenzierte Geschäfte Cannabis an Erwachsene legal verkaufen können. Dabei müssten die Beschäftigten die Konsumenten auch auf die Risiken des Konsums hinweisen.

Eine Freigabe von Cannabis ist eins der Themen bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP.