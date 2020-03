In Zeiten der Coronakrise kümmert sich der italienische Fußball-Erstligist AS Rom mit Care-Paketen um seine ältesten Fans.

Alle, die eine Dauerkarte besitzen und mindestens 75 Jahre alt sind, haben gestern ein Paket erhalten. Darin enthalten unter anderem: Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Olivenöl und Mineralwasser, außerdem Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und Einweghandschuhe.

Der Club schreibt, dass die ältesten Mitglieder der Gesellschaft im Moment besonders verwundbar sind, jedes Mal, wenn sie das Haus zum Einkaufen verlassen. Deshalb habe der Verein mit Unterstützung seiner Sponsoren vier Lastwagen durch die Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus geschickt.

In Europa ist Italien am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Mittlerweile gibt es dort mehr als 92.400 Infizierte. Mehr als 10.000 Menschen sind bereits an den Folgen der Virusinfektion gestorben.