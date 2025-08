Sie erschrecken sich vor Gurken, verkriechen sich in Pappkartons oder schmeißen Dinge vom Schrank: Videos mit Katzen sorgen im Netz immer noch für jede Menge Klicks.

Einmal im Jahr wird der Katzen-Content auch auf großer Leinwand präsentiert - beim "Cat Video Fest" in den USA und Kanada. Mehr als 500 Kinos machen mit.

An diesem Wochenende gibt es dann pro Vorstellung gut 70 Minuten Katzenvideos am Stück. Zusammengestellt werden die von einem US-Filmemacher. Er sagt, dass er sich dafür jedes Jahr durch Tausende Stunden Material klickt. Mit den ausgewählten Clips will der Filmemacher auch zeigen, wie vielfältig Katzen sind.

Das "Cat Video Fest" findet zum achten Mal statt. Mittlweile machen auch Kinos in Australien, Japan und Brasilien mit. Ein Teil der Einnahmen geht an Tierschutzorganisationen.