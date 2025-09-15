Catcalling kann schon in mehreren europäischen Ländern bestraft werden.

In Deutschland gibt es dafür bisher kein spezielles Verbot. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig lässt aber zurzeit prüfen, wie bestimmtes Hinterherpfeifen auf der Straße, obszöne Gesten oder sexuelle Sprüche verfolgt werden könnten.

Unterstützung kommt jetzt von der Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman: Sie findet es richtig, Frauen vor aggressiver, sexueller Anmache in der Öffentlichkeit zu schützen - und rechtliche Klarheit zu schaffen. Ataman verweist darauf, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auch explizit verboten ist.

KritikerInnen des Vorschlags bezweifeln aber, dass Strafen für Catcalling in der Praxis durchsetzbar wären.

Wie und wo lässt sich die Grenze ziehen zwischen Kompliment und Belästigung, fragt sich hier Deutschlandfunk Kultur.