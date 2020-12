Im Frühjahr war die Stadt Wuhan in China früh besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen.

In Folge hatten chinesische Behörden in der Stadt offiziell rund 50.000 Infektionsfälle gezählt. Diese Angabe ist aber möglicherweise deutlich zu niedrig. Laut einer aktuellen Studie des Chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle (CDC) könnten fast zehn mal so viele Menschen infiziert worden sein. Bis April 2020 hätten knapp eine halbe Million Menschen in Wuhan Antikörper gegen das neuartige Coronavirus entwickelt.

Die Stadt Wuhan wurde von den Behörden wegen der Pandemie rund zwei Monate abgeriegelt. Diese Maßnahme war offenbar wirksam. Laut der Studie infizierten sich in der Umgebung von Wuhan, in der Provinz Hubei, nur ein deutlich geringerer Teil der Bevölkerung mit Sars-Cov-2. Für die Studie hatte das Chinesische Zentrum für Seuchenkontrolle im April landesweit mehr als 34.000 Menschen untersucht.

Offizielle Zahlen viel niedriger



China hat für seinen Umgang mit der Pandemie viel Kritik aus dem In- und Ausland geerntet, auch für seine Informationspolitik, insbesondere in der Anfangsphase. Offiziell meldet Chinas Nationale Gesundheitskommission landesweit lediglich rund 87.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und rund 4600 Todesfälle. In der Volksrepublik fließen allerdings Corona-Infektionen ohne spürbare Symptome nicht in die amtliche Zählung ein.

Wildtiermärkte immer noch ein Problem

Viele Fachleute gehen davon aus, dass das Coronavirus auf einem Wildtiermarkt in Wuhan auf Menschen übertragen wurde. China hat zwar im Februar 2020 ein dauerhaftes Verbot der Zucht von Wildtieren für die Fleischproduktion erlassen. Die Naturschutzorganisation WWF warnt aber aktuell vor weiter bestehenden Gefahren durch Wildtiermärkte und Wildtierhandel - auch in anderen südasiatischen Ländern.