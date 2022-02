Jetzt ist ein neues Angebot gestartet, das sich speziell auf Osteuropa fokussiert. Das Projekt heißt: Mitteleuropäisches Observatorium für digitale Medien - kurz: Cedmo. Das Netzwerk will monatlich etwa 40 Online-Berichte aus Osteuropa überprüfen und die Ergebnisse veröffentlichen - auf Englisch, Tschechisch, Polnisch und Slowakisch.

Die Faktenchecks erstellen Leute aus Medien und Wissenschaft - aus Tschechien, Polen und der Slowakei. Auch die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) ist beteiligt.

Koordiniert wird das Ganze von der Karls-Universität in Prag. Geld kommt von der EU. Konkret sind aus Osteuropa folgende Medien mit dabei: Demagog.cz, Demagog.sk, Infosecurity.sk und Konkret24.

In Deutschland bieten mittlerweile auch einige Nachrichtenagenturen an, Meldungen aus sozialen Netzwerken auf ihren Wahrheitsgehalt zu checken. Studien zeigten, dass es einige zentrale Faktoren für das Glauben an Verschwörungsmythen gebe.