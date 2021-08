Im Katastrophenfall soll in Deutschland bald auch per SMS gewarnt werden.

Die Bundesregierung hat entschieden, das Warnsystem Cell Broadcast möglich zu machen und dafür das Telekommunikationsgesetz zu ändern. Per Cell Broadcast werden Textnachrichten an alle Handys verschickt, die gerade in einer bestimmten Funkzelle eingeloggt sind. Dafür ist es nicht notwendig, auch die Telefonnummern zu kennen. In anderen Ländern wird die Technik schon genutzt.

Die Einführung in Deutschland ist eine Lehre aus der Hochwasserkatastrophe im Juli, bei der mindestens 180 Menschen ums Leben gekommen sind. Anschließend gab es Kritik, dass die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt worden sei.