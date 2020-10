Alter Bekannter wiederentdeckt

Eigentlich ist es ja nicht verwunderlich, wenn gerade ein Chamäleon schwer zu finden ist.

Das Voeltzkow-Chamäleon auf Madagaskar hat sich aber wohl besonders gut versteckt: Für hundert Jahre galt es als verschollen. Erst jetzt haben es Forschende bei einer Expedition wiederentdeckt. Nach einer Gen-Analyse steht auch ein möglicher Grund fest, warum es so lange gedauert hat. Das Voeltzkow-Chamäleon lebt wahrscheinlich nur sehr kurz Zeit - so wie es von einer eng-verwandten Art schon bekannt ist. Das heißt: schlüpfen, paaren, Eier ablegen, sterben - in nur wenigen Monaten während der Regenzeit. Kein Wunder, dass diese Chamäleon-Art so lange nicht gesichtet wurde, denn genau dann sind auch viele Straße auf Madagaskar nur schwer zugänglich.

Neu entdeckt haben die Forschenden jetzt die Weibchen dieser Art. Wenn sie durch Trächtigkeit oder Begegnungen mit Männchen in Stress geraten, sind sie besonders farbenprächtig.