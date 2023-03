Um Unkraut zu vernichten, muss nicht unbedingt zur Chemie-Keule gegriffen werden. Das zeigt ein Winzer aktuell in der Champagne.

Auf seinem Weinberg sind Zwergschweine aus Neuseeland im Einsatz, sogenannte Kunekune. Sie sind klein, dick, dicht behaart und können ihren Kopf kaum heben. Sie kommen also an die Zweige der Reben und somit an die Trauben kaum heran. Dafür stöbern sie zwischen den Reben umso präziser nach Pflanzen, die der Winzer dort nicht will.

Besser als Traktoren

Der Winzer sagt, dass die Schweine gute Arbeit leisten: Bei den Disteln fressen sie die Wurzeln mit, so dass sie nicht so schnell nachwachsen. Außerdem lockern sie mit ihren Rüsseln den Boden auf - ein Vorteil gegenüber Schafen, die sonst oft zum Unkrautjäten eingesetzt werden. Seiner Erfahrung nach sind die Schweine auch besser als Traktoren, die aufgrund ihres Gewichts den Boden verdichten und mit den scharfen Messern auch die Rebstöcke beschädigen können.

Seit Januar testet der Winzer die Kunekune-Schweine zum Unkrautjäten in seinem Weinberg in der Champagne. Vorher waren sie schon in einer Region von Bordeaux im Einsatz.