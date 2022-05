Viel Stein, kantig beschnittene Bäume, massenhaft Autos und teures Fast Food. Das sind aktuell Merkmale der Champs-Elysées, der einstigen Prachtstraße in Paris.

Die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, will das Image der Champs-Elysées ändern. Sie soll grüner und fußgängerfreundlicher werden, mit Wasserspendern und neuem Design für Straßencafés.

100 weitere Bäume mit Minigarten



Geplant ist, an der zwei Kilometer langen Straße die Place de la Concorde zu begrünen. Rund um den Triumphbogen soll es mehr Platz für Fußgänger geben. Aktuell wachsen an der Straße 400 Bäume, weitere 100 sollen dazukommen, und an jedem Baum könnten Minigärten entstehen.