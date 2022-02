Drei Wirtschaftswissenschaftler machen jetzt in einem Fachblatt einen Vorschlag, wie man unterscheiden könnte, welche dieser Unterschiede gerechtfertigt und vertretbar sind und welche nicht. Sie sagen: die wirkliche Ungerechtigkeit in Gesellschaften zeigt sich dort, wo die Ungleichheit nicht gerechtfertigt ist. Wenn zum Beispiel Menschen trotz vieler Arbeitsstunden nur wenig Geld verdienen. Oder arm sind, nur weil ihre Eltern auch arm sind. Die Forscher haben die USA und Europa untersucht und ein Ranking erstellt, in welchen Ländern diese Art der Ungerechtigkeit am höchsten ist.

Probleme in Südeuropa

Den schlechtesten Platz belegt Griechenland, danach kommen die USA - dort hat sich die Ungerechtigkeit seit 1980 verdoppelt. Auch Portugal, Rumänien, Spanien und Italien schneiden schlecht ab. Laut den Forschenden ist das eine Folge der Euro-Krise 2010, durch die Jobs und Sozialsysteme verloren gingen.

Die Länder mit der geringsten ungerechten Ungleichheit sind laut der Studie die nordeuropäischen Länder und die Niederlande. Deutschland liegt im Mittelfeld.