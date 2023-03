Bei uns sind in der Nacht die Uhren auf Sommerzeit vorgestellt worden. Normalerweise macht das auch der Libanon. In dem Mittelmeerland gibt es jetzt aber ein Chaos mit zwei Uhrzeiten: Winter- und Sommerzeit gelten gerade parallel.

Die libanesische Regierung hat vor drei Tagen kurzfristig verkündet, dass dieses Jahr erst am 21. April auf Sommerzeit umgestellt werden soll. Ohne offiziellen Grund, es gibt aber die Vermutung, dass sie damit den fastenden Muslimen im Ramadan einen Gefallen tun will - weil die mit Sommerzeit eine Stunde früher aufstehen und dann eine Stunde länger bis zum Fastenbrechen am Abend warten müssten.

Nicht alle machen mit

Viele öffentliche Einrichtungen sind der Regierungs-Ankündigung gefolgt und bei der Winterzeit geblieben, private Einrichtungen und auch christliche Institutionen sind trotzdem auf Sommerzeit gegangen. Damit hat der Uhrzeitstreit im Libanon jetzt auch einen religiösen Touch bekommen. Einige sprechen sogar schon von einer "muslimischen" und einer "christlichen" Uhrzeit. Es gibt aber auch Muslime, die bei der Regierungsvorgabe nicht mitmachen.