Bei der niederländischen Fluggesellschaft KLM gibt es immer größere Probleme.

Die Airline hat am Samstag (04.06.2022) zeitweise keine Flüge mehr von Europäischen Flughäfen in Amsterdam landen lassen. Betroffen von den Flugstreichungen waren Verbindungen vom Nachmittag bis zum Ende des Tages. KLM teilte mit, dass aus mehreren Gründen immer mehr Passagiere am Flughafen Schiphol gestrandet waren. Unter anderem wurden Flüge gestrichen, weil das Wetter schlecht war und es Arbeiten an den Startbahnen gab.

KLM hatte in den letzten Tagen auch schon mal den Ticketverkauf zeitweise ausgesetzt. Am Amsterdamer Flughafen hatten sich vor den Sicherheitskontrollen so lange Schlangen gebildet, dass die bis zur Straße rausreichten. Der Grund war, dass durch die Corona-Pandemie Personal fehlt. Der Flughafen will jetzt versuchen mehr Leute anzuwerben und verspricht eine bessere Bezahlung.