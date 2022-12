Siri oder Alexa haben ziemliche viele Antworten auf Lager.

Aber das ist noch wenig im Vergleich zu ChatGPT - einem Chatbot, der gerade ziemlich abgeht im Netz. Letzte Woche hat ihn das Unternehmen OpenAI freigeschaltet, nach einigen Tagen hatte er bereits mehr als eine Million Nutzerinnen und Nutzer. ChatGPT kann man offenbar so ziemlich alles fragen und bekommt zum Teil sehr ausführliche Antworten - auch auf offene Fragen: zum Beispiel, was man bei 4 Grad draußen anziehen sollte oder was der Sinn der Lebens ist.

Das kann der Chatbot, weil er mit jeder Menge Daten gefüttert wurde. Allerdings versteht er selbst nicht, was er da ausspuckt - warnt eine Branchen-Expertin beim US-Sender CNN. Auch CNN ist beim Ausprobieren aufgefallen, dass nicht immer alle Antworten korrekt sind oder Sinn ergeben. Und es kann wohl auch vorkommen, dass Antworten die Wahrheit verzerren oder beleidigend sind.

Aktuell ist eine bestimmte Anzahl von Fragen kostenlos auf der Webseite. Elon Musk, Mitbegründer von OpenAI, hatte aber vor Kurzem auf Twitter angekündigt, dass ChatGPT in Zukunft auch Geld einbringen soll.