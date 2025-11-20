Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt zu dem Ergebnis, dass viele Leute in Gesundheitsfragen inzwischen auf KI setzen.
Befragt wurden mehr als 1100 Nutzer und Nutzerinnen von KI-Chatbots - Mindestalter 16 Jahre. Mehr als die Hälfte von ihnen hat gesagt, dass sie den KI-Antworten zu Gesundheitsfragen und Krankheitssymptomen vertrauen. 16 Prozent haben sich sogar eher an die KI-Tipps gehalten als an die ärztlichen Empfehlungen.
Etwa die Hälfte der Befragten glaubt, dass die KI-Auskunft mehr hilft als eine normale Internetsuche, wenn's darum geht, die eigenen Symptome besser zu verstehen. Und immerhin fast jeder Dritte findet die KI-Auskunft genau wertvoll wie eine ärztliche Zweitmeinung.
Misstrauen herrscht eher bei der Frage nach der Datensicherheit. Laut der Umfrage fühlen sich fast 40 Prozent nicht wohl damit, KI-Systemen zu viele Gesundheitsdaten zu verraten.