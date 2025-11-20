Warum zum Arzt gehen, wenn ich auch schnell Copilot oder ChatGPT nach einer Diagnose fragen kann?

Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt zu dem Ergebnis, dass viele Leute in Gesundheitsfragen inzwischen auf KI setzen.

Befragt wurden mehr als 1100 Nutzer und Nutzerinnen von KI-Chatbots - Mindestalter 16 Jahre. Mehr als die Hälfte von ihnen hat gesagt, dass sie den KI-Antworten zu Gesundheitsfragen und Krankheitssymptomen vertrauen. 16 Prozent haben sich sogar eher an die KI-Tipps gehalten als an die ärztlichen Empfehlungen.

Etwa die Hälfte der Befragten glaubt, dass die KI-Auskunft mehr hilft als eine normale Internetsuche, wenn's darum geht, die eigenen Symptome besser zu verstehen. Und immerhin fast jeder Dritte findet die KI-Auskunft genau wertvoll wie eine ärztliche Zweitmeinung.

Misstrauen herrscht eher bei der Frage nach der Datensicherheit. Laut der Umfrage fühlen sich fast 40 Prozent nicht wohl damit, KI-Systemen zu viele Gesundheitsdaten zu verraten.