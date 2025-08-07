ChatGPT hat viele Antworten - auch gefährliche. Davor warnt die US-britische NGO Center for Countering Digital Hate, die regelmäßig die Risiken und Fehler von Social Media untersucht.

Dieses Mal hat sie sich ChatGPT vorgenommen und dem Chatbot Fragen zu gefährlichen Themen gestellt. Dabei gaben sich die Fachleute als 13-Jährige aus.

KI lieferte Abschiedsbrief

ChatGPT lieferte den Fragenden schnell Infos dazu, wie man am besten betrunken wird oder wie sich verschiedene Drogen miteinander kombinieren lassen. Auch gefährliche Diät-Pläne zum "Abnehmen" spuckte der Chatbot nach wenigen Fragen aus. Oder auch Anleitungen zu Selbstverletzungen bis hin zum Suizid, inklusive Entwürfen für einen individuellen Abschiedsbrief.

Sicherheitsvorkehrungen zu lasch

Die Forschenden und andere Fachleute sind alarmiert - weil viele Teenager ChatGPT wie einem Freund vertrauen, aber die Hälfte von rund 1200 analysierten Antworten gefährlich waren. Und weil sich die wenigen Sicherheitsvorkehrungen leicht umgehen lassen - so wollte ChatGPT bei manchen kritischen Themen erst nicht antworten, akzeptierte dann aber Ausflüchte wie "Ich brauche das für ein Referat".

Offiziell dürfen erst Jugendliche ab 13 Jahren ChatGPT nutzen, und auch nur mit Zustimmung der Eltern. Wirklich überprüft wird das aber nicht.

