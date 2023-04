Glyphosat gehört zu den am häufigsten eingesetzten Unkrautvernichtungsmitteln.

Durch den Boden gelangt es unter anderem ins Wasser. Ein Team der Technischen Uni Wien hat jetzt eine chemische Verbindung entwickelt, mit der man das Glyphosat aber relativ schnell wieder herausfiltern könnte. Der Filter besteht aus einem Gerüst aus Kohlenwasserstoff-Molekülen, in das Metall-Ionen eingeklinkt sind. Bestandteile des Glyphosat können sich daran anheften. Das Besondere: Die Struktur ist so aufgebaut, dass sie eine extrem große Oberfläche hat. Die Forschenden sagen, dass in einem Gramm des Filters ein ganzes Fußballfeld Platz hätte - er könnte also besonders viel Glyphosat aufnehmen. Außerdem ist der Filter laut dem Forschungsteam ziemlich schnell: In nur 20 Prozent der Zeit filtert er drei Mal mehr Schadstoffe als das aktuell effektivste Filtersystem.

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Der Hersteller Bayer weist das zurück. Seit Jahren wird über ein Verbot diskutiert, in der EU ist Glyphosat aktuell aber noch zugelassen.