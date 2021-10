Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den in Großbritannien geborenen David MacMillan.

Sie bekommen den Preis für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Laut der Schwedischen Akademie der Wissenschaften erfanden sie ein "geniales Werkzeug zum Bau von Molekülen". List arbeitet am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim an der Ruhr, MacMillan an der Princeton-Universität in den USA. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotiert. Letztes Jahr war der Preis an die Erfinderinnen der sogenannten Gen-Schere gegangen, die Französin Emmanuelle Charpentier und die Amerikanerin Jennifer Doudna. Morgen folgt noch der Preis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.