Roboter können Seite an Seite mit Menschen arbeiten, und zwar nicht nur am Fließband einer Autofabrik, sondern auch in einem Chemielabor.

Dort gibt es zwar heute schon extra angefertigte Messroboter, die eigenständig immer die gleichen Messungen durchführen. Aber Forschende aus Liverpool haben jetzt einen mobilen Laborroboter entwickelt, der in etwa so groß wie ein Mensch ist. Er ist in der Lage, in einem ganz normalen Labor je nach Bedarf verschiedene Untersuchungen eigenständig durchzuführen. Das Entwicklungsteam hat den Roboterchemiker schon richtig arbeiten lassen und dabei hat er einen neuen Katalysator entdeckt. Der Roboter kann rund um die Uhr arbeiten.

Weiterer Vorteil: Er ist unter anderem mit Laserscannern und Berührungssensoren ausgestattet, so dass er auch ohne Probleme im Dunkeln Experimente mit lichtempfindlichen Chemikalien machen kann.



Ihren Laborroboter stellen die Forschenden im Fachmagazin Nature vor.