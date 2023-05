Nagellacke und -entferner, aber auch Shampoos oder Wasch- und Putzmittel: Alle diese Produkte haben wir zuhause - und alle diese Produkte enthalten Chemikalien.

Darauf, dass die nicht immer ungefährlich sind, weisen US-Forschende in einem Fachmagazin hin. Sie haben Daten zu 33 sogenannten VOCs ausgewertet - die müssen Hersteller im US-Bundesstaat Kalifornien angeben, wenn sie in ihren Produkten enthalten sind. Die Stoffe können Krebs erregen oder die Fortpflanzung beeinträchtigen. VOCs sind gasförmige organische Stoffe in der Luft - und die können aus den genannten Produkten freigesetzt werden und so in unsere Atemwege gelangen.

Solche VOCs kamen laut den Forschenden in mehr als 100 Arten von Produkten vor. 30 davon sind ihnen zufolge besonders bedenklich - und Menschen, die von Beruf aus Putzen, könnten mehr als 20 davon regelmäßig ausgesetzt sein.

Alles zusammengerechnet kommt die Untersuchung auf mehr als 5000 Tonnen solcher gasförmigen Chemikalien, die allein in Kalifornien im Jahr 2020 aus verschiedenen Produkten freigesetzt wurden. Die Forschenden schlagen vor, mindestens fünf weitere Chemikalien stärker gesetzlich zu regulieren.