Die Fernsehserie "Chernobyl", bei der es um die Atomkatastrophe 1986 geht, hat einen regelrechten Tourismus-Boom ausgelöst - in Litauen.

Das fünfteilige Drama wurde nämlich nicht in der Ukraine in Tschernobyl selbst, sondern im ehemaligen litauischen Kernkraftwerk Ignalina in der Nähe von Visaginas gedreht. Das ist seit 2009 stillgelegt und dank der Fernsehserie jetzt eine Touristenattraktion.

Der Generaldirektor des AKWs sagt, dass Ignalina-Touren über Monate ausgebucht sind. Letztes Jahr haben fast 5.000 Leute eine Führung durch das alte Kernkraftwerk gemacht - fast doppelt so viele wie noch 2018. Die Nachfrage steigt - Interesse haben Besucher aus aller Welt.

Das ehemalige litauische AKW ist baugleich mit dem havarierten Reaktor in Tschernobyl. Es war von 1983 bis 2009 am Netz und wurde wegen EU-Vorgaben abgeschaltet.

Auf den eigentlichen Unglücksreaktor in der Ukraine gibt es schon länger einen Besucheransturm. 2019 besuchten erstmals mehr als 100.000 Menschen die Sperrzone um Prypjat.