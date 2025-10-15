Wenn ein Gehweg oder eine Straße frisch betoniert werden und trocknen, dann verewigt sich öfter mal ein Tier drin, typischerweise mit Fußabdruck.

In den USA ist letztes Jahr ein anderer Tierabdruck zu einer richtigen Touri-Attraktion geworden: Das Chicago Rat Hole, ein Loch in einer Gehwegplatte in genau der Form eines kleinen Nagers. Es wurde angenommen, dass eine Ratte in den Beton gefallen war - vielleicht fallen gelassen von einem Raubvogel. Da widerspricht jetzt aber eine Forschungsgruppe in den Biology Letters.

Das Team hat die Maße und Merkmale von allen acht Nagetier-Arten genommen, die in Chicago so leben, und dann mit dem Rat Hole abgeglichen. Dabei kam raus: Zu einer Ratte passt das Loch nicht. Stattdessen kommen die Forschenden zum Schluss, dass es mit fast 99 Prozent Wahrscheinlichkeit ein Eichhörnchen war, genauer gesagt ein nordamerikanisches Grauhörnchen. Das Team vermutet, dass es von einem Ast über dem trocknenden Beton abgerutscht sein muss - und so das Loch geformt hat.