In Großbritannien feiert ein berühmtes Tier Jubiläum: Seit genau zehn Jahren lebt Kater Larry im Sitz des britischen Premierministers.

Amtsinhaber Boris Johnson ist schon der dritte Regierungschef, den das 14-jährige Tier erlebt. Larry trägt sogar einen offiziellen Titel: "Chief Mouser", also "Oberster Mäusefänger". Offenbar nimmt er diesen Job nicht so ernst. Auf den Internetseiten der Regierung steht, Larry befinde sich da noch in einer taktischen Planungsphase. Stattdessen verbringe er seine Tage vor allem damit, "antike Möbel auf ihre Qualität für ein Nickerchen zu testen".

Bevor der Kater in den Regierungssitz wechselte, lebte er in einem Londoner Tierheim. Der damalige Premierminister David Cameron holte Larry vor zehn Jahren in die Downing Street. Dort haben Kater eine lange Tradition - offizielle Dokumente reichen bis in die 1920er Jahre zurück.

Im Netz bekommt Larry zahlreiche Glückwünsche - und sogar sein eigenes gemaltes Portrait: