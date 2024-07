In Chile wurden Jahrzehnte lang Babys entführt und zu Adoptiveltern ins Ausland gebracht, oft in die USA oder nach Schweden.

Diese Praxis ist in dem südamerikanischen Land bisher kaum aufgearbeitet worden und es gibt keine Urteile dazu. Ein in den USA aufgewachsener Chilene hat jetzt die chilenische Regierung deswegen angezeigt. Er sagt, der Staat hatte in den 1970er und 80er Jahren einen systematischen Plan, um vermeintlichen Staatsfeinden Babys wegzunehmen. Der Kläger hofft, dass die Aufarbeitung so vorankommt und chilenische Staatsanwälte und Menschenrechtsgruppen sich mit den Verbrechen beschäftigen.

Zivilgesellschaftliche Organisationen schätzen, dass mehr als 50.000 chilenische Familien von Kindesentführungen betroffen sind. Mittlerweile gibt es eine DNA-Datenbank, um Adoptierte und biologische Familien zusammenzuführen.

Die meisten dieser Taten fanden unter dem Diktator Augusto Pinochet statt. Unter seiner Herrschaft wurden Tausende getötet oder aus politischen Gründen inhaftiert und gefoltert.