In Chile hat ein Gericht eine Goldmine in den Anden verboten.

Bei der Mine handelt es sich um ein Großprojekt eines kanadischen Unternehmens zum Abbau von Gold und Silber. Die Firma wollte in den Anden die größte offene Gold- und Silbermine der Welt betreiben.

Das Umweltgericht in Chile hat jetzt aber endgültig entschieden: Die Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen ist zu groß. Es verhängte eine Strafe in Höhe von umgerechnet 7,6 Millionen Euro gegen das Unternehmen. Das Bergbauprojekt war schon seit 2013 ausgesetzt. Damals hatte ein anderes Gericht indigenen Anwohnerinnen und Anwohnern Recht gegeben, die gegen die Mine geklagt hatten. Die liegt an der Grenze zu Argentinien.

Nach Angaben des kanadischen Unternehmens lagern dort knapp 18 Millionen Unzen Gold - eines der größten weltweiten Vorkommen.