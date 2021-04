In dem südamerikanischen Land steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen momentan drastisch an - trotz des hohen Impftempos. Offenbar liegt das an der Corona-Variante aus Brasilien, die sich in Chile schnell verbreitet.

Laut dem Gesundheitsministerium geht durch die schnelle Impfkampagne zwar die Zahl der über-70-jährigen Intensivpatienten zurück, bei jüngeren Menschen steigt sie aber an. Inzwischen gebe es mehr Patientinnen und Patienten unter 39 als über 70.

Chile befindet sich seit einigen Tagen wieder in einem strengen Lockdown mit Ausgangssperren. Die Grenzen sind geschlossen. In dem südamerikanischen Land gibt es inzwischen fast 24.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.