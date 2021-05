Chile will die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern und hat ein neues Namensgesetz verabschiedet.

Eine chilenische Zeitung schreibt , dass das neue Gesetz jetzt ausdrücklich erlaubt, dass die Reihenfolge der Nachnamen eines Kindes frei gewählt werden kann. Jetzt kann auch der Nachname der Mutter der erste Nachname des Kindes werden. Bislang ist es in weiten Teilen Lateinamerikas üblich, dass beide Familiennamen angegeben werden, aber zuerst der des Vaters und dann der der Mutter. Laut der Frauenministerin trägt das neue Gesetz jetzt zum kulturellen Wandel beim Thema Gleichstellung bei. Von der Vorstellung des neuen Gesetzes gibt es auch ein Video . Die Initiative lief unter dem Hashtag #ElijoTuApellido.

Bis es allerdings so weit gekommen ist, hat es in Chile mehr als 15 Jahre gedauert: Der Gesetzentwurf war schon 2005 in den Kongress eingebracht worden.