Chile will einen neuen 75.000 Hektar großen Nationalpark im Andengebiet schaffen.

Chiles Präsident Sebastian Piñera sagte, dass damit mehr als 350 Gletscher geschützt werden sollen. Der neue Nationalpark liegt 60 Kilometer von der Hauptstadt Santiago in den Anden. Die Gletscher dort sollen vor den Folgen der Erderwärmung besser geschützt werden. Wie der chilenische Präsident sagte, soll das auch sein Land vor einer Verstärkung der Dürre schützen, die es seit 13 Jahren gibt - in den Gletschern sei mehr als 30 Mal so viel Wasser gespeichert wie im großen Stausee El Yeso, der Santiago mit Wasser versorgt.

Die Universität von Chile hatte vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die vor der Schmelze der Gletscher des Landes warnte.