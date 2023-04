In einem Wald im Süden Chiles steht sehr wahrscheinlich der älteste Baum der Erde: eine riesige patagonische Zypresse.

Laut dem chilenischen Zentrum für Klima- und Resilienzwissenschaften ist sie 28 Meter hoch und hat einen Durchmesser von vier Metern. Sie ist getauft auf den Namen „Gran Abuelo“ - übersetzt Urgroßvater - und soll etwa 5000 Jahre alt sein.

Damit wäre sie älter als der derzeit bekannte älteste Baum. Der ist eine 4850 Jahre alte Bristlecone-Kiefer. Sie steht in einem US-Nationalpark - wo genau, das halten die Behörden zum Schutz des Baumes geheim.

Die Zypresse in Chile kann nach Ansicht der Fachleute wertvolle Informationen geben in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel. Bäume werden selten so alt. Die meisten leben weniger als 1000 Jahre.

Obwohl er noch kein offizieller Guinness-Weltrekord ist, ist der Baum jetzt schon eine Touristenattraktion und es gibt feste Besuchszeiten.