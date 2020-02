Zum Festivalauftakt lieferten sich tausende regierungskritische Demonstrierende in der Nähe des Veranstaltungsortes Straßenschlachten mit der Polizei. Die Demonstrierenden waren mit Steinen, Stöcken und Molotow-Cocktails bewaffnet. Die Polizei hielt sie mit Wasserwerfern und Tränengas zurück. Einige Protestierende attackierten Geschäfte in der Umgebung und griffen ein Hotel an, in dem ein Teil der Festival-Jury untergebracht ist. Trotz der Proteste soll das Festival größtenteils wie geplant weitergehen. Dort treten vor allem Künstlerinnen und Künstler aus Lateinamerika auf, aber auch international bekannte Popstars wie Ricky Martin und die US-Band Maroon 5.

In Chile gibt es seit Monaten Massenproteste. Seitdem wurden laut Behörden etwa 30 Menschen getötet und tausende verletzt. Die Demonstrierenden kritisieren unter anderem die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in dem Land und hohe Kosten für Bildung und Gesundheit.