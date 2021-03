In Chile gibt es schwere Vorwürfe gegen mehrere Pharmaunternehmen.

Mehr als 100 Frauen sagen, dass sie schwanger wurden, obwohl sie Verhütungspillen genommen hatten. Ausgeteilt hatten sie letztes Jahr die Gesundheitsbehörden. Später wurden sie aber wohl ohne öffentliche Warnungen zurückgerufen.

Die Pharmaunternehmen, die zum deutschen Konzern Grünenthal gehören, bestätigten, dass es einige fehlerhafte Packungen gab. Sie glauben aber nicht, dass die verantwortlich sind für die Schwangerschaften.

Die staatliche Gesundheitsbehörde in Chile verhängte eine Strafe von umgerechnet etwa 90.000 Dollar. Die Frauenrechtsorganisation Miles fordert aber einen umfassenden Aufklärungsbericht und will klagen. Außerdem fordert sie eine Reform des Abtreibungsrechts. In Chile ist es seit ein paar Jahren erlaubt abzutreiben, aber nur nach einer Vergewaltigung, bei Lebensgefahr für die Mutter oder einer tödlichen Erkrankung des Fötus.