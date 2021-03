Bunte Papageienfedern waren mal ein Zeichen von Wohlstand – und zwar unter anderem in der Atacama-Wüste in Chile vor etwa 500 bis 900 Jahren.

In der Wüste werden in Oasen immer wieder Überreste von mumifizierten Papageien aus der Zeit gefunden. Forschende aus Chile und den USA wollten wissen, wie die Vögel dort hingekommen sind. Denn eigentlich leben Aras und andere gefundene Papageienarten viel weiter nördlich in feuchteren Regionen des Amazonas.

Die Forschung ergab: Einige der Papageien wurden über hunderte von Kilometern lebend mit Lama-Karawanen in die Wüste gebracht. Ein schönes Leben hatten die Vögel in den Oasen wohl nicht: Die Untersuchung von rund 25 Vogelmumien ergab, dass einigen Papageien immer wieder bei lebendigem Leib Federn gezogen wurden.



Ihre Ergebnisse haben die Forschenden im Fachmagazin PNAS veröffentlicht.