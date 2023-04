In Chile müssen viele Menschen wohl bald weniger arbeiten.

Das südamerikanische Land will die gesetzliche Arbeitszeit pro Woche senken - von 44 auf 40 Stunden. Ein Gesetz dafür ist schon durch. Das soll jetzt in den kommenden fünf Jahren in mehreren Schritten greifen. Am meisten könnten davon Menschen haben, die viel arbeiten. Mitarbeitende in Hotels und Restaurants, Seeleute und Fernfahrer zum Beispiel - die müssen in Chile oft 60 Stunden pro Woche ran oder noch mehr.

48-Stunden-Woche noch weit verbreitet

Mit einer kürzeren Arbeitszeit ist Chile in Südamerika nicht allein. Auch in Ecuador und Venezuela gibt es schon eine 40 Stunden-Woche. In den meisten anderen Ländern sind es 48 Arbeitsstunden pro Woche. Lateinamerika zählt weltweit zu den Regionen, in denen die Menschen am längsten arbeiten.