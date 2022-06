Wer andere verpfeift, wird belohnt.

In China sollen Menschen in Zukunft Urkunden oder Geldprämien in Höhe von umgerechnet bis zu 14.000 Euro bekommen. Und zwar dann, wenn sie Informationen liefern, die dabei helfen Handlungen aufzudecken, die aus Sicht der Regierung die nationale Sicherheit gefährden.

Belohnung wird einheitlich

Die chinesische Regierung belohnt die Menschen schon seit Jahren dafür, dass sie zum Beispiel ausländische Spione oder andere Verstöße melden - die neuen Regeln sollen dieses Belohnungssystem jetzt vereinheitlichen.

Das Land wird immer wieder dafür kritisiert, seine eigenen Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Besonders das sogenannte Sozialkreditsystem steht in der Kritik. Für nicht-erwünschtes Verhalten können die Menschen dort auf eine schwarze Liste gesetzt werden - die Einfluss auf ihren ganzen Alltag hat.