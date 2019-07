In der westchinesischen Provinz Xinjiang werden Reisende an der Grenze offenbar mit Hilfe einer App auf ihren Smartphones durchsucht.

IT-Experten haben im Auftrag von NDR und Süddeutscher Zeitung eine App untersucht, die Grenzkontrolleure bei der Einreise ungefragt auf die Telefone von Touristen spielen.

Das Ganze läuft so ab, dass die Reisenden ihr Handy an der Grenze entsperren und abgeben müssen. Die Grenzbeamten nehmen es in einen Nebenraum mit und spielen eine App darauf, die unter anderem alle Kurznachrichten, das Adressbuch und die Nutzerkennungen für verschiedene chinesische Social Media Kanäle kopiert. Außerdem werden die Daten auf dem Handy mit einem in der App gespeicherten Datensatz abgeglichen - darunter islamistische Inhalte, aber auch Texte über den Dalai Lama oder Taiwan.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, das ist vor allem bedenklich, weil die muslimische Minderheit der Uiguren in der Region lebt, die sowieso schon massiv durch die chinesische Regierung überwacht und unterdrückt wird.