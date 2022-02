Anlass ist ein Bericht des Portals Netzpolitik.org. Das hat festgestellt, dass in einer neuen Untertitel-Funktion der App, bestimmte Wörter nicht ganz ausgeschrieben wurden - zum Beispiel "Umerziehungslager" oder "Arbeitslager", aber auch "Prostitution". Statt der letzten Silben standen da Sternchen. Die Untertitelfunktion ist in dem sozialen Netzwerk im Moment wohl nicht mehr verfügbar.

TikTok spricht von einem Fehler. Es seien veraltete englische Sprachschutzmaßnahmen auch für die deutsche App angewendet worden. Aus Sicht von Netzpolitik erklärt das einige der zensierten Wörter, aber nicht warum Begriffe wie "Arbeitslager" verändert wurden.

Der Begriff knüpft an eine politische Diskussion an. China Führung steht in der Kritik, weil sie Angehörige der uigurischen Minderheit in Lagern interniert. TikToks Mutterkonzern sitzt in China.