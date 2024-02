Bei Tee gibt es eine riesige Vielfalt, was den Geschmack angeht.

Doch wie eine Tasse Tee schmeckt, liegt nicht nur an der Sorte oder der Art der Zubereitung, es liegt auch an Bakterien an den Wurzeln der Teepflanzen.

In einer Studie in der Fachzeitschrift Current Biology zeigt ein Forschungsteam aus China, dass es Tee noch leckerer machen konnte, wenn es die Mikroben-Zusammensetzung an den Wurzeln veränderte. Die Qualität des Tees wurde besser, wenn die Pflanze mehr Aminosäure bildete. Und das konnten die Forschenden beeinflussen über den Stickstoff-Stoffwechsel. Sie entwickelten eine künstliche Mikroben-Gemeinschaft und schafften es so, über die Wurzeln auch minderwertigen Teepflanzen einen besseren Geschmack zu geben. Das klappte auch, wenn weniger Stickstoff im Boden war.

Das Team glaubt, dass Tee mit ihrer Methode weniger Dünger benötigen könnte und dass der Einfluss von Bakterien an den Wurzeln auch bei anderen Pflanzen verändert werden könnte.