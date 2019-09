Facial Payment - bezahlen per Gesichtserkennung. Was in Deutschland noch nach Zukunftsmusik klingt, wird in China aktuell immer beliebter.

Der Guardian berichtet, dass die führende Firma auf dem Gebiet ihre Software schon in Läden in rund 100 Städten installiert hat.

Wer dort bezahlen will, muss ein Bank-Konto oder digitales Bezahlsystem mit einem Foto von sich verknüpfen. Dann scannt das Gerät das Gesicht und schließt den Bezahlvorgang ab.

Während viele Chinesen und Chinesinnen die neue Methode praktisch finden, gibt es auch Kritik. Der China-Experte Adam Ni von der Macquarie Universität in Sidney befürchtet, dass dadurch politische Gegner und Gegnerinnen überwacht und verfolgt werden könnten.

Das Nachrichtenportal Sina Technology hat vor kurzem eine Umfrage unter den Nutzenden des Face-Payments gemacht. Rund 60% von ihnen haben gesagt, dass sie sich dabei hässlich finden. Seitdem gibt es Beautyfilter in der Bezahl-Software.