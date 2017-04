Das einzige Kind ist aus dem Haus - und was jetzt?

Viele chinesische Mütter entdecken genau dann ihre Begeisterung für eine Boyband. "The Fighting Boys", kurz TFBoys, haben laut chinesischen Medienberichten Millionen weiblicher Fans zwischen 30 und 60. Popkultur-Experten der Universität Hongkong erklären das damit, dass die Bandmitglieder im Teenie-Alter die gängige Idealvorstellung des dankbaren, braven und loyalen Sohns perfekt erfüllen.

Sehnsucht nach dem perfekten Kind

Als Folge der Ein-Kind-Politik gibt es in China sehr viele Einzelkinder. Und die verhalten sich offensichtlich längst nicht immer so, wie die Eltern das gerne hätten. Deshalb gibt es in China sogar ein Gesetz, das es Eltern ermöglicht, ihre Kinder juristisch dazu zu zwingen, sie regelmäßig zu besuchen oder anzurufen.

Ganz anders die Boyband TFBoys: Deren Sänger sagte kürzlich in einem Fernsehinterview, sein größter Traum sei es gewesen, seinen Eltern und Großeltern ein Haus kaufen zu können. Weil die Band so erfolgreich ist, haben allerdings auch die umschwärmten Musiker nur ein paar Mal im Jahr Zeit, ihre eigenen Eltern zu besuchen.