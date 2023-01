In China sind die Menschen ins neue Jahr gestartet: nach dem traditionellen Mondkalender.

Es hat das Jahr des Hasen begonnen - das vierte Tierkreiszeichen von insgesamt zwölf. Der Hase steht in der chinesischen Mythologie unter anderem für Harmonie und Langlebigkeit.

Erste Familienfeiern seit Corona

Es ist das erste Neujahrsfest seit Beginn der Corona-Pandemie, an dem Millionen Familien wieder persönlich zusammengekommen. Erst vor wenigen Wochen hatte die kommunistische Staatsführung die strengen Corona-Regeln gelockert. Es gibt aber Sorgen vor einer großen Ansteckungswelle. In den großen Städten wie Peking und Shanghai hat sich die Situation zwar wieder etwas entspannt. Jetzt aber könnte sich das Virus verstärkt in ländlichen Gebieten ausbreiten, wo das Gesundheitssystem oft nur mangelhaft ausgebaut ist.

Behörden blocken Negativberichte



Das britische Forschungsinstitut Airfinity rechnet damit, dass die derzeitige Corona-Welle in China nächste Woche ihren Höhepunkt erreichen könnte - mit bis zu 36.000 Toten pro Tag. Solche Prognosen stehen in krassem Widerspruch zu den offiziellen Angaben der chinesischen Staatsmedien. Behörden gehen in den Sozialen Medien gegen negative Berichte über die Corona-Lage vor.