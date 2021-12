Um diese Frage ging es in der Stadt Sanya. Da fand der erste Meerjungfrauen-Wettbewerb des Landes statt. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb von Wassersport- und Tourismusbehörden und der Zentralregierung. Insgesamt etwa 40 Männer und Frauen traten an, mit bunten Fischkostümen. Gekürt wurden die Sieger in den Kategorien: Herren-Einzel, Damen-Einzel und gemischtes Vierer-Team.

Wer den Meerjungfrauen-Wettbewerb gewinnen wollte, musste in unterschiedlichen Disziplinen glänzen, zum Beispiel beim "Schweben im Wasser" oder den perfekten "360-Grad-Rückwärtssalto" hinlegen.



Meerjungfrauen-Linzenz war Pflicht



Mitmachen durfte nur, wer eine anerkannte "Meerjungfrauen-Taucherlizenz" hat. Die wird von Chinas Tauchverband rausgegeben. Der Wettbewerb fand in einem riesigen Meerwasseraquarium statt und war wohl auch eine PR-Aktion des Betreibers.



In China wird Meerjungfrauen-Schwimmen immer beliebter. Auch in Deutschland werden entsprechende Schwimmkurse angeboten.



Das Foto zeigt einen ähnlichen Wettbewerb in den USA.