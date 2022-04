In China hat die Regierung beschlossen, neue Kohlekraftwerke zu bauen.

Ziel sei, in der Energieversorgung unabhängig zu bleiben und die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, sollen damit schon dieses Jahr rund 300 Millionen Tonnen Kohle zusätzlich gefördert werden, das wäre ein Plus von 7 Prozent. Medienberichte deuten darauf hin, dass die chinesische Regierung damit ihre Pläne zum Klimaschutz auf Eis legt. Umweltschützerinnen und -schützer kritisieren das. Sie befürchten, dass mit den neuen Kohlekraftwerken die Treibhausgas-Emissionen in den nächsten Jahren weiter steigen.

China investiert so viel wie kaum ein anderes Land in erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft. Der meiste Strom stammt aber immer noch aus der Kohlekraft.