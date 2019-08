17 Stunden Verspätung und immer noch nicht am Ziel - das ist auch für eine chinesische Airline außergewöhnlich.

Die 250 Passagiere an Bord eines China-Eastern-Fluges nach Peking mussten mehrere Starts und Landungen mitmachen - und am Ende landeten sie trotzdem wieder an ihrem Ausgangsflughafen Schanghai. Die Maschine war schon mit fünf Stunden Verspätung gestartet und musste dann zwei Mal wegen Gewittern umkehren. Das Ganze dauerte insgesamt 17 Stunden - bei einer normalen Flugzeit von drei Stunden.

Chinas Fluggesellschaften gehören zu den unpünktlichsten der Welt. Wie der ARD-Korrespondent berichtet, sind daran nicht nur Gewitter schuld, sondern auch die Vorschriften. Das chinesische Militär kontrolliert den Luftraum und lässt zivile Flugzeuge nur über bestimmte Korridore fliegen. Die sind häufig überlastet. Sich darüber zu beschweren ist oft vergebens: Die Flug-Kunden bekommen so gut wie nie Entschädigungen.