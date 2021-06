China verfolgt gerade gebannt den Weg einer Elefantenherde im Süden des Landes.

Die 15 Tiere nähern sich der Millionenstadt Kunming und die Behörden versuchen das zu verhindern. 360 Menschen mit 80 Fahrzeugen und neun Drohnen verfolgen die Herde. Die stellen Barrieren auf und legen an anderen Stellen Köder aus. Letzte Woche war die Herde schon sechs Stunden lang durch die Stadt Eshan gezogen.

Die Herde lebte eigentlich in einem Reservat rund 500 Kilometer von Kunming entfernt. Letztes Jahr zog sie dann Richtung Norden hat seitdem auf Feldern Schäden in Höhe von umgerechnet rund 900.000 Euro angerichtet. Zwei der ursprünglich 16 Tiere sind wieder umgekehrt. Auf dem Zug kam auch ein Elefantenbaby zur Welt.



Ein chinesischer Elefantenexperte sagt, dass es der längste Marsch einer Wildelefantenherde ist, der je in China registriert worden sei. Das Leittier ist möglicherweise noch sehr unerfahren und habe sich mitsamt der Herde verirrt.