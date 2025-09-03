Auf einem Hochhaus in der Millionenstadt Chongqing im Westen Chinas leuchteten am Wochenende plötzlich riesige Schriftzeichen auf: "Nieder mit dem roten Faschismus", stand da. Und: "Wir wollen [...] keine Versklavung, wir wollen Freiheit!"

Fast eine Stunde lang waren die Forderungen sichtbar - bis Polizisten in einem Hotelzimmer gegenüber einen Beamer entdecken, der das Ganze an die Wand warf - offenbar ferngesteuert. Daneben lag ein Brief, in dem ein Unbekannter die Kommunistische Partei als verbrecherisch bezeichnet und zum Widerstand aufruft.

Doch wer hat es gewagt, gegen eine Regierung zu protestieren, die politische Gegner einsperren und teils foltern lässt? Millionen Menschen in China feiern den Unbekannten hinter der Geisterschrift als Helden - der Zensur war es nämlich nicht gelungen, alle Berichte über den Protest im Netz zu tilgen. Jetzt hat der Spiegel den Mann ausfindig gemacht: Er ist Elektriker, hat den Protest akribisch vorbereitet und ist kurz vorher mit seiner Familie nach London geflohen. Nach China traut er sich nicht mehr zurück - seine Angehörigen werden dort bereits verhört.