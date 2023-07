Wer es schafft, 108 scharfe Teigtaschen am schnellsten zu essen, gewinnt ein kostenloses Essen und bekommt den Titel: 'König des großen Magens'

Mit dieser Aufforderung hat ein Restaurant in China eine virale Challenge ins Leben gerufen - und die Kritik der Regierung auf sich gezogen.

Die BBC berichtet, dass die chinesische Regierung gegen das Restaurant ermittelt, der Vorwurf: Mit der Challenge werde zur Lebensmittel-Verschwendung aufgerufen.

Und die versucht China seit zwei Jahren per Gesetz in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel gibt es Geldstrafen für Restaurants, die Menschen dazu verleiten, mehr zu bestellen, als sie essen können. Außerdem können Restaurants eine Gebühr erheben, wenn Menschen zu viele Essens-Reste auf ihren Teller lassen. Und: Einige gehen offenbar sogar so weit, dass sie die Kunden und Kundinnen erst wiegen - und dann entscheiden wieviel Essen der oder diejenige bekommt.

Laut der chinesischen Regierung werden jedes Jahr mindestens 34 Millionen Tonnen Lebensmittel allein in Restaurants verschwendet.