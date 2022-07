In China setzt sich eine Single-Frau seit Jahren dafür ein, ihre Eizellen einfrieren zu lassen.

Ein Gericht in Peking hat die Klage von Teresa Xu jetzt abgewiesen. Es sieht keine Diskriminierung darin, dass eine Klinik in der Hauptstadt die Behandlung verweigerte. Das Gericht folgt stattdessen der Argumentation des Krankenhauses, dass medizinisch kein Grund für das Einfrieren der Eizellen vorliege und dass die Risiken in dem Fall unnötig hoch seien.