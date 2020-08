Das wird gerade im Süden von China zu einer Attraktion, nämlich in der Metropole Guangzhou. Die Besitzerin des Häuschens hatte sich geweigert, für die Autobahnbrücke Platz zu machen. Ihr sei zwar eine Entschädigung angeboten worden, die war ihr aber wohl zu niedrig.

Also baute das Unternehmen die vierspurige Brücke um ihr Haus herum. Das Haus, an dem sich nun die Brücke teilt, lockt laut Medienberichten auch immer mehr Touristen an.

Guangzhou ist in China kein Einzelfall: Gebäude, deren Besitzer sich geweigert haben, das Grundstück für einen Neubau zu verlassen, werden Nagelhäuser genannt. Denn sie bleiben - ähnlich wie Nägel, die im Holz hartnäckig feststecken - erhalten, wenn Besitzer den Platz nicht räumen wollen. Bauunternehmen können dann gezwungen sein, Autobahnen, Brücken und Wohnsiedlungen um sie herum zu bauen.