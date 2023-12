In asiatischen Ländern wird traditionell eher Tee getrunken. In China ist allerdings in der letzten Zeit der Konsum von Kaffee extrem gestiegen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die Menschen in China dieses Jahr bis September 15 Prozent mehr Kaffee getrunken haben als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Marktforschende sehen das als Zeichen dafür, dass die Menschen in China sich zunehmend auch am westlichen Lebensstil orientieren. Boom für Coffeeshops Die Nachfrage ist laut dem Bericht vor allem in großen und mittelgroßen Städten gestiegen - und zwar, weil dort viele Studierende und junge Leute relativ viel Kaffee trinken. Im aktuellen Jahr haben dort auch viele neue Filialen internationaler und chinesischer Coffeeshops eröffnet. Es sind jetzt landesweit knapp 50.000 - gut 50 Prozent mehr als letztes Jahr. China importiert Kaffee hauptsächlich aus Afrika und Südamerika. Kaffeebauern profitieren von der hohen Nachfrage. Ein brasilianischer Kaffee-Exporteur meldet, dass sich seine Lieferungen nach China dieses Jahr fast verdreifacht haben.